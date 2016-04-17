Тема: Лечение тромбоза бедренной и подвздошной вен

3. Этот вопрос врачу не задавала, обратила внимание дома - диагноз ПТФС ставится по умолчанию всем после тромбоза? У меня отеков не замечено (постоянно в чулке). Если чулок снять, за 15 минут в душе нога становится темнее в окраске (краснее, чем здоровая) в бедре и голени. Краснота неравномерная, пятнами. При приеме детралекса ощущается постоянная тяжесть в ноге, начинает недели со 2-3 приема, к концу 2 месяца появляется тяжесть и чувство легкого онемения, если долго находиться в одной позе. После завершения детралекса это проходит. В связи с такой реакцией на детралекс врач советовал попробовать венарус. Сейчас 6 неделя приема, снова началась тяжесть в ноге и онемение (не критичное, похоже на усталосnь ноги к концу дня). Означает ли это, что у меня такая реакция будет на все венотоники? Допивать ли курс или оставить?