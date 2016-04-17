Тема: Лечение тромбоза бедренной и подвздошной вен

Добрый день. Позвольте попросить совета.
26 февраля обратилась к врачу, провели уздс и госпитализировали с тромбозом. Причины возникновения - все говорят про прием гормональных контрацептивов. Жалобы на тот момент: отек ноги с 24.02, синюшный цвет, сильная боль внизу живота слева.
Результаты узи:
Из стационара выписали 10 марта. Привожу выписку, текста много, а что важно, не знаю.
28 марта сделала коагулограмму - все значения в пределах нормы.
4 апреля пришла на контроль УЗДС.
Из-за флотирующего компонента мне опять скорую и опять госпитализация.
В стационаре не подтвердили наличие флотирующего компонента и отпустили.
Выписка:
Мне сказали, что если тромб уже прилеплен к стенкам вены, то оторваться не может. Однако, потом кто-то видит флотацию, кто-то нет. Все врачи (в стационаре и в поликлинике) по-разному отвечают на мои вопросы. Мой лечащий в стационаре разрешил мне любой спорт, разве что без становой тяги и приседа с весом. Хирург поликлиники наоборот все запретила, даже плавать (потому что придется снять компрессию).
На данный момент ношу компрессионные чулки фирмы Medi, 3 класс на больную ногу, 1 класс на здоровую. Ношу ежедневно.
Принимаю ксарелто 20 мг в день.
Отек бедра сохраняется (в чулках + 1,5 см на левой ноге), икры в чулках одинаковые или иногда левая больше на 0.5 - 1 см.
Последнюю неделю боль под левой коленкой при движении, непостоянная. Постоянная тяжесть в левой ноге в сравнении с правой. Если правая живет своей здоровой жизнью, то левую я постоянно "ощущаю": то боль, то тяжесть, то просто ощущение размера ноги или ее плотности, не знаю как это описать.
Вопросы:
1. Хирург поликлиники рекомендовала делать коагулограмму ежемесячно. Нужно ли это, учитывая прием ксарелто?
2. Рекомендовали спать в чулках. Ночью просыпалась от сильного давления на косточку чуть выше пятки на больной ноге, приходилось снимать, бросила это дело. Нужно ли спать в чулках? Если да, можно ли на обе ноги 1 класс компрессии?
3. Спорт. Что можно? И что категорически нельзя? До этого ходила в бассейн (плаваю профессионально) и на фитнес (групповые занятия). Можно ли бегать? Сейчас не смогу,понятное дело, но в перспективе?
4. При выписке во второй раз мне сказали, что раз уж я там, мне рекомендуют капельницы, но погоды они не сделают. Надо ли их делать или можно пропустить? (указано в рекомендациях в выписке).
5. Чулки рекомендовали на 1 год. Не мало ли? Можно ли будет потом понизить степень компрессии?
6. Играет ли роль сейчас обувь? На каблуке можно или лучше все же на сплошной подошве?
7. Можно ли принимать витамины, омега 3?
8. Надо ли сдать еще какие-то анализы, определяющие склонность к тромбозу?
9. Про гормональные таблетки забыть в любой их форме, так? (сейчас естественно не принимаю, это на будущее)
10. И самый главный вопрос, расстраивающий меня. На последней неделе июля собиралась поехать на любительский сплав по реке в Карелии. С момента возникновения тромбоза пройдет 5 месяцев. Каковы мои шансы туда попасть? Смогу ли я находиться 5 дней без компрессионных чулок (или надевая их только вечером)? Чем это грозит?
Нет ли у вас коллег в Москве, к кому я могла бы обратиться?
Заранее благодарю.